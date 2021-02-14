Зеленський ініціював розслідування загибелі трьох військових на Донбасі

Президент України доручив відомствам розслідувати інцидент із загибеллю трьох військових на Донбасі, які підірвалися на невідомому пристрої. На місце події вже прибув заступник голови Офісу президента Роман Машовець.

За попередніми даними, інцидент стався близько 10:00 в неділю під час переміщень військових з метою перевірки несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях біля Новолуганского. Тоді і стався підрив трьох бійців - капітана Олександра Войтенка 1984 року народження, старших солдатів В'ячеслава Олексієнка (1987 року народження) і Дмитра Мироненка (1994 року народження).

Доручення розслідувати обставини інциденту Зеленський дав міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройними силами України Руслану Хомчаку.

"Потрібно негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їх доповіді про обставини відразу після мого повернення вже завтра в "Борисполі", - сказав Зеленський.