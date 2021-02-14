RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський ініціював розслідування загибелі трьох військових на Донбасі

Автор: Роман Тверденко

Президент України доручив відомствам розслідувати інцидент із загибеллю трьох військових на Донбасі, які підірвалися на невідомому пристрої. На місце події вже прибув заступник голови Офісу президента Роман Машовець.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Популярні новини
Коли закінчаться снігопади в Україні: синоптики назвали нову дату 12 лютого 2021
Перейменування проспекту Бандери назад на Московський оскаржать в суді, - КМДА 11 лютого 2021
Регулятор вперше позбавив ліцензії постачальника газу: зловживав на ринку 12 лютого 2021
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату 11 лютого 2021
У Вінниці чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів 11 лютого 2021
Серед українців переважає думка про перебільшеність загрози COVID-19 12 лютого 2021
Київ відкриє школи і дитячі сади: стало відомо коли 12 лютого 2021
Румунія відновила роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною 12 лютого 2021
У рейтингу партій сталися зміни: партія Порошенка вийшла на перше місце 11 лютого 2021
Чи будуть вакцинувати перехворілих COVID: рекомендації МОЗ 11 лютого 2021

За попередніми даними, інцидент стався близько 10:00 в неділю під час переміщень військових з метою перевірки несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях біля Новолуганского. Тоді і стався підрив трьох бійців - капітана Олександра Войтенка 1984 року народження, старших солдатів В'ячеслава Олексієнка (1987 року народження) і Дмитра Мироненка (1994 року народження).

Доручення розслідувати обставини інциденту Зеленський дав міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройними силами України Руслану Хомчаку.

"Потрібно негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їх доповіді про обставини відразу після мого повернення вже завтра в "Борисполі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. В результаті троє бійців загинули на місці.

Також повідомлялося, що за минулу добу, 13 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українсьских захисників не було.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийДонбас
Читайте також
На Донбасі бійці ООС підірвалися на невідомому пристрої, троє загиблих
На Донбасі в суботу бойовики двічі порушили перемир'я
Прогноз погоди