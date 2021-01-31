Завтра стартує реєстрація на ЗНО-2021: графік і нові правила

В Україні завтра, 1 лютого, стартує реєстрація на основну сесію ЗНО-2021 (Зовнішнього незалежного оцінювання). Цього року воно буде проходити за новими правилами.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти України.

Графік

Повідомляється, що реєстрація на участь у тестуванні розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня. До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки з часом і місцем проведення ЗНО. Результати тестів будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.

Графік основної сесії:

21 травня - хімія

24 травня - іспанська, німецька, французька мови

25 травня - англійська мова

28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту)

1 червня - українська мова, українська мова та література

4 червня - історія України

7 червня - фізика

10 червня - біологія

15 червня - географія

Нові правила

Згідно з наказом Міністерства освіти, цього року кожен учасник має право скласти тести не більше ніж з 5 навчальних предметів (раніше було не більше чотирьох).

При цьому буде окреме тестування з української мови та з української мови та літератури. Також буде два рівня тестування з математики.

Що стосується учнів, які одержують повну загальну середню освіту, то в 2021 році чотири обов'язкових предмети (додалася математика) на ЗНО зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації (за шкалою 1-12 балів):

українська мова (всі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова та література (субтест "Атестаційні завдання")

математика

історія України (субтест "Період XX - початок XXI століття") або іноземна мова - за вибором;

один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова)

Ті, хто виберуть для проходження ДПА математика та / або іноземна мова, оцінка за 12-бальною шкалою буде визначатися в залежності від рівня, на якому вони цей навчальний предмет вивчали:

для тих, хто вивчав математику та / або іноземну мову на профільному рівні, оцінкою буде результат виконання завдань рівня стандарту та профільного рівня;

для тих, хто вивчав математику та / або іноземна мова на рівні стандарту, оцінкою буде результат виконання завдань рівня стандарту

Як розповіла "Суспільному Медіа" директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Чернігівської міськради Яніна Тимошенко, тестування з української мови триватиме 150 хвилин, з мови та літератури - 210.

Абітурієнт для гуманітарних спеціальностей має вибрати тест з української мови та літератури. Абітурієнти, які обрали фізико-математичний або хіміко-біологічний профіль, можуть здавати тест тільки за мовою.

У тесті з мови та літератури є певна кількість завдань з мови - це субтест. Такий результат можна окремо зарахувати як за мову. При реєстрації можна буде вказати, що потрібно винести окремо 200 балів з української мови, окремо - з мови та літератури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські школярі отримають по 120 тисяч гривень за ЗНО, але є умова.