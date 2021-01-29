Українські школярі отримають по 120 тисяч гривень за ЗНО, але є умова

Президент України Володимир Зеленський розповів про нову степендію для учнів за хороші результати ЗНО. Всього буде 250 стипендій на рік.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

За його словами, для кожного регіону буде по 10 стипендій.

"Щороку буде визначатись топ-10 найкращих учнів за результатами ЗНО. Кожен з них буде отримувати стипендію 10 тисяч гривень щомісяця. Тобто кожен буде отримувати 120 тисяч на рік. Але за умови, що дитина обирає і навчається в українському вузі", - зазначив він.

Також, за словами Зеленського, передбачено премії для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад у вигляді разової виплати у розмірі 20 тисяч гривень кожному та переможцям міжнародних олімпіад - по 100 тисяч гривень.

"Окремо додам: щомісячні стипендії від президента переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад також отримують, це вже діє", - заявив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ "Про стипендії, премії та гранти президента України у сфері освіти".

Раніше повідомлялось, що в Україні хочуть ввести стипендії студентам, що склали ЗНО на 200 балів.

Відзначимо, з 1 лютого в країні стартує реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання в 2021 році. Вона триватиме до 5 березня.