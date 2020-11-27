Заморозки, сніг та похолодання: в Україні погіршиться погода на вихідні

Погода в Україні на вихідні значно погіршиться у всіх областях. Синоптики прогнозують заморозки, сніг та похолодання.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз на 28 листопада

У суботу в Україні будуть йти дощі у більшості областей, крім Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської та Кримської.

Температура повітря вдень в західних та північних областях складе +2+5, а вночі -1+3. У східних та південних областях вдень буде +5+14, а вночі -1+6. У центрі країни вдень +3+7, а вночі 0+3.

У Києві у суботу буде йти дощі. Вдень температура повітря складе +3+5, а вночі +1+3.

Прогноз на 29 листопада

У неділю в Україні випаде сніг у багатьох областях. Дощі будуть у Закарпатській, Запорізькій та Харківській областях. Температура повітря вдень у східних та північних областях складе +3+7, а вночі -1+2. На заході та в центрі країни вдень буде +2+7, а вночі -1+2. У південних областях вдень буде +8+12, а вночі -2+6.

У Києві у неділю йтиме сніг. Температура повітря вдень складе +3+5, а вночі +1+3.

Нагадаємо, погода в Україні принесе в останні дні листопада незначне похолодання, проте обіцяє нові аномалії грудні та порадує нетиповим для цього періоду теплом - зимовим бабиним літом.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні найближчими днями знову почне погіршуватися й новий циклон принесе опади у західній та північній частині країни.