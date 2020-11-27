Заморозки, снег и похолодание: в Украине ухудшится погода на выходные

Погода в Украине на выходные значительно ухудшится во всех областях. Синоптики прогнозируют заморозки, снег и похолодание.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Прогноз на 28 ноября

В субботу в Украине будут идти дожди в большинстве областей, кроме Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Крымской.

Температура воздуха днем в западных и северных областях составит +2+5, а ночью -1+3. В восточных и южных областях днем будет +5+14, а ночью -1+6. В центре страны днем +3+7, а ночью 0+3.

В Киеве в субботу будут идти дожди. Днем температура воздуха составит +3+5, а ночью +1+3.

Прогноз на 29 ноября

В воскресенье в Украине выпадет снег во многих областях. Дожди будут в Закарпатской, Запорожской и Харьковской областях. Температура воздуха днем в восточных и северных областях составит +3+7, а ночью -1+2. На западе и в центре страны днем будет +2+7, а ночью -1+2. В южных областях днем будет +8+12, а ночью -2+6.

В Киеве в воскресенье будет идти снег. Температура воздуха днем составит +3+5, а ночью +1+3.

Напомним, погода в Украине принесет в последние дни ноября незначительное похолодание, однако обещает новые аномалии в декабре и порадует нетипичным для этого периода теплом - зимним бабьим летом.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни снова начнет ухудшаться и новый циклон принесет осадки в западной и северной части страны.