Закупівля вакцини від COVID-19: Степанов самостійно визначив постачальника

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України. У держпідприємстві "Медичні закупівлі" наголошують, що він перевищив свої повноваження.

Про це написав глава ДП Арсен Жумаділов на своїй сторінці у Facebook.

Зрив контрактування

Глава ДП зазначає, що у світі станом на сьогодні 7,25 млрд замовлених вакцин, тому для України сьогодні виробники мали б зарезервувати 40 млн доз вакцин. За винятком 8 млн доз по COVAX, замовлення на комерційній основі мало б сягнути 32 млн доз.

"Натомість станом на 29 грудня мали 0", - написав Жумаділов.

У "Медзакупівлях" підкреслюють, що з весни по сьогодні потрібно було підписати принаймні 4-5 угод із кількома виробниками, що випускають вакцини за різними технологіями. Необхідно було й прописати вичерпний перелік вимог до вакцини, які, в разі невиконання виробником, стають підставою для неприйняття товару.

Однак лише 10 грудня Міністерство охорони здоров'я уповноважило ДП на проведення закупівлі. Станом на 18 грудня з кількома виробниками вівся діалог щодо укладання договорів поставок в найкоротші строки.

Як МОЗ втрутився у переговорний процес "Медзакупівель"

За словами глави "Медзакупівель", 21 грудня міністр охорони здоров'я на нараді в прем'єр-міністра заявив про зрив переговорів з виробниками вакцин, оскільки ДП вимагало банківську гарантію на передоплату. Жумаділов підкреслив, що це стандартна процедура.

У зв'язку з цим глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль доручив підприємству працювати з ринком виключно через МОЗ, а Степанов цього ж дня підтвердив, що всі дії щодо закупівлі вакцини мають погоджуватись міністерством.

"Чи-то через нерозуміння специфіки функціонування фінансових інструментів, чи-то з умислом усунути ДП від прямих переговорів, міністр видав цю нашу вимогу до постачальників як загрозу зриву", - написав Жумаділов та додав, що виробник у той же день повідомив про готовність надати банківську гарантію на передоплату.

Станом на ранок 28 грудня ДП отримало відповідь лише по одному постачальнику, з яким і уклали договір.

Гендиректор "Медзакупівель" вважає, що у межах цієї закупівлі не дотрималися принципу розділення функцій політичного органу (МОЗ) та закупівельної агенції.

"Міністр, по суті, сам визначив постачальника. За моєю інформацією, Україна могла отримати ціну щонайменше на 1 долар США нижчу від фінальної, якби ДП вело переговори самостійно, створивши конкуретний тиск на постачальника", - зазначив він.

Жумаділов наголосив, що станом на сьогодні Україна дійсно могла мати вже два контракти, а не один, по двох різних вакцинах.

"Від січня місяця єдина функція, що її виконує МОЗ стосовно закупівлі вакцини, має полягати в комунікації - підтверджувати, якщо звертатимуться, виробникам вакцин повноваження ДП щодо контрактування вакцини. Підігравати далі міністру Степанову в його бездарних спробах вести переговори... я не планую", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський, що Україна підписала перший контракт на поставку вакцини від COVID тільки в кінці грудня з вини "спалаху національного егоїзму" у світі.

Як писало РБК-Україна, перша партія вакцин від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech буде поставлена в Україну протягом 30 днів після її офіційної реєстрації. Перший транш складе 700 тисяч доз.