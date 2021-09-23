Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни

Карантин в Україні може завершитися вже навесні, але є умова - потрібно вакцинуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка у ході V Міжнародного форуму "Креативна Україна 2021".
"Вакцинуємося до Нового року - на весну зможемо спокійно жити без карантинних обмежень", - відповів Ляшко на запитання, коли може закінчитися карантин.
Ляшко також зазначив, що навіть вакциновані особи наразі мають носити маски, оскільки багато людей не вакциновані, а людина, яка отримала щеплення, може переносити збудника.
"Коли ми вакцинуємо велику кількість людей - тоді будемо розглядати питання зняття масок", - додав він.
Нагадаємо, минулого тижня Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року. Крім того, з сьогоднішнього дня по всій країні посилені карантинні обмеження.