Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни

Карантин в Україні може завершитися вже навесні, але є умова - потрібно вакцинуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка у ході V Міжнародного форуму "Креативна Україна 2021".

"Вакцинуємося до Нового року - на весну зможемо спокійно жити без карантинних обмежень", - відповів Ляшко на запитання, коли може закінчитися карантин.

Ляшко також зазначив, що навіть вакциновані особи наразі мають носити маски, оскільки багато людей не вакциновані, а людина, яка отримала щеплення, може переносити збудника.

"Коли ми вакцинуємо велику кількість людей - тоді будемо розглядати питання зняття масок", - додав він.