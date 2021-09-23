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Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки

Автор: Ирина Гамерская

Карантин в Украине может закончиться уже весной, но есть условие - нужно вакцинироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства здравоохранения Виктора Ляшко в ходе V Международного форума "Креативная Украина 2021".

"Вакциннируемся до Нового года - на весну сможем спокойно жить без карантина", - ответил Ляшко на вопрос, когда может закончиться карантин.

Ляшко также отметил, что даже вакцинированные пока должны носить маски, поскольку многие люди не вакцинированы, а человек, получивший прививку, может переносить возбудителя.

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