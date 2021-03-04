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"Червону зону" знову можуть розширити. Шмигаль назвав, які області "на підході"

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 13:14
"Червону зону" знову можуть розширити. Шмигаль назвав, які області "на підході" Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

"Червону зону" адаптивного карантину в Україні знову можуть розширити. На сьогодні ситуація з коронавірусом погіршується відразу в декількох областях.

Про це на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, він зазначив, що жорсткий карантин "червоної зони" введений в Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях.

"Вінницька область на підході, Закарпатська, Тернопільська і ще ряд областей, де сьогодні "помаранчевий рівень", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, якщо більше половини областей України буде в "червоній зоні", то уряду доведеться розглянути можливість локдауну по всій країні.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля пандемії COVID.

Крім того, він розповів, що українська вакцина з'явиться до кінця 2021 або на початку 2022 року. Однак на сьогодні вже є конкурентний ринок вакцин, яким потрібно користуватися.

"Це займе ще 9-10 місяців. Це довго, ми вже скористаємося за цей час існуючими продуктами на ринку. Але робота така вченими ведеться", - сказав прем'єр і додав, що українська вакцина матиме потребу в додаткових дослідженнях.

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