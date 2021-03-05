Закарпатская область с понедельника может оказаться в "красной" зоне

Закарпатскую область завтра могут внести в "красную" зону карантина . В таком случае ограничения вступят в силу с понедельника, 8 марта.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Кабмине и Минздраве.

Заседание государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций может состояться в субботу, 6 марта. На нем планируют принять решение о введении "красного" уровня эпидемической опасности в Закарпатской области.

"Комиссия ждет завтрашних показателей, третий день подряд, и тогда у них будут основания ввести", - отметил собеседник издания в Кабинете министров.

По словам его коллеги из Минздрава, пока речь идет только о Закарпатье. Решение вступит в силу через два дня после заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, Закарпатская область ближе всего к попаданию в "красную" зону. На данный момент там самый высокий уровень загруженности больничных коек с кислородным обеспечением.

В то же время директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный заявил, что область необходимо ввести в "красную" карантинную зону. По его мнению, в обратном случае в регионе может произойти коллапс медицинской системы.

Ограничения "красной" зоны

В случае попадания Закарпатской области в "красную" зону карантина, будет запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков.

Также в регионе будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

Ситуация в областях, где действует "красная" зона

На сегодняшний день в "красной" зоне карантина находятся Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Из-за введения более жестких ограничений предприниматели в этих областях вышли на протесты.

Люди требуют разрешить им работать во время усиленного карантина с соблюдением всех карантинных норм.