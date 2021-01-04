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На Закарпатті викрили сепаратиста: закликав до відокремлення регіону

Новость на русском → Берегово, Понеділок 04 січня 2021 18:41
На Закарпатті викрили сепаратиста: закликав до відокремлення регіону Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Співробітники Служби безпеки України викрили у Закарпатській області сепаратиста. Чоловік закликав до відокремлення Закарпаття від України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За попередніми даними, житель Берегово створив ряд акаунтів у соціальних мережах, через які розповсюджував агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України.

"Ініційована Службою безпеки України лінгвістична експертиза підтвердила, що в поширюваних текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України", - повідомили в СБУ.

На даний момент фігуранту повідомлено про підозру по 1 ч. ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в кінці листопада на Закарпатті депутати однієї з сільрад заспівали гімн нібито Угорщини. В результаті розгорівся дипломатичний скандал.

Також РБК-Україна писало, що на Закарпатті в середині грудня невідомі розмістили на стіні будинку провокаційний напис: "Закарпаття - це Україна. Ми за вами прийдемо". Поліція порушила справу за фактом розпалювання національної ворожнечі.

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