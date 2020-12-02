Співали молитву, а не гімн: у посольстві Угорщини пояснили інцидент на Закарпатті

Депутати Сюртівської сільській об'єднаної територіальної громади Закарпатської області не співали гімн Угорщини. Це була угорська молитва, слова якої згодом стали гімном.

Про це заявили в посольстві Угорщини в Україні.

Дипломати зазначили, що запис, на якому чути, як депутати сільради нібито співають гімн Угорщини, була зроблена вже після того, як був заспівати гімн України. При цьому сам "угорський гімн" в посольстві назвали національною молитвою угорців, якій кілька сотень років, і "яка згодом стала державним гімном Угорщини".

"Ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть в будь-якій точці світу, подібно угорських національних кольорів (червоно-біло-зелений). Вони зберігаються і використовуються угорськими громадами у всьому світі не як символ Угорщини, а як символ приналежності до угорської нації, як це має місце з угорцями, що проживають в Україні", - йдеться в заяві.

У посольстві додали, що вже десятиліттями спостерігається практика, коли в поселеннях, де проживають угорці, присутні угорські національні кольори, а під час урочистостей співається національна молитва.

"Ми сподіваємося, що ця прекрасна і високо цінуємо традиція поваги до різних національностей і меншин ідентичності буде безперешкодно тривати в Україні", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, інцидент стався 21 листопада під час засідання Сюртівської сільради. Тоді частина депутатів нібито заспівали гімн Угорщини після прийняття присяги.

Також повідомлялося, що СБУ провела обшуки в офісі угорського благодійного фонду на Закарпатті. Правоохоронці знайшли і вилучили матеріали з ознаками агітації за "Велику Угорщину".

У підсумку МЗС Угорщини викликав до себе українського посла для дачі пояснень. У відповідь МЗС України також викликали угорського посла.