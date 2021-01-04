На Закарпатье разоблачили сепаратиста: призывал к отделению региона
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Закарпатской области сепаратиста. Мужчина призывал к отделению Закарпатья от Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным данным, житель Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
"Инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины", - сообщили в СБУ.
На данный момент фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в конце ноября на Закарпатье депутаты одного из сельсоветов спели гимн якобы Венгрии. В результате разгорелся дипломатический скандал.
Также РБК-Украина писало, что на Закарпатье в середине декабря неизвестные разместили на стене дома провокационную надпись: "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем". Полиция возбудила дело по факту разжигания национальной розни.