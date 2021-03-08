Закарпаття в "червоній" зоні: які обмеження починають діяти сьогодні

Сьогодні, 8 березня, вступають в силу обмеження "червоної" зони у Закарпатській області. Таким чином максимальний рівень епідеміологічної небезпеки присвоєно вже чотирьом областям - крім Закарпатської в "червоній" зоні знаходяться Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька області.

Так, з сьогоднішнього дня на Закарпатті буде заборонено:

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвилі коронавіруса.

При цьому Шмигаль не виключив, що в Україні можуть знову ввести локдаун. РБК-Україна писало, при яких умовах вся Україна може опинитися в "червоній" зоні карантину.

Також РБК-Україна писало, що через погіршення ситуації з COVID-19 у семи областях учнів переводять на дистанційне навчання.