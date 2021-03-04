На підході жорсткий локдаун. За яких умов вся Україна стане "червоною зоною"

Локдаун в Україні можуть ввести вже втретє. Наразі в країні розпочалася третя хвиля коронавірусу.

Третя хвиля коронавірусу

Шмигаль констатував, що в Україні розпочалася третя хвиля пандемії коронавірусу.

"На жаль, треба констатувати, що почалась третя хвиля епідемії в Україні. Треба бути свідомими - розпочалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні", - заявив він.

"Червону зону" карантину можуть розширити: хто під загрозою

Наразі Україна протистоїть коронавірусу, запровадивши адаптивний карантин. Україну поділено на зони, відповідно до епідситуації у регіоні.

Так, "червоний рівень" з найжорсткішими обмеженнями запроваджено в Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях. Разом з тим, "червона зона" може бути розширена - "на підході" Вінницька, Закарпатська та Тернопільська області.

"Це означає що на підході може бути жорсткий локдаун. Якщо більша частина областей буде в "червоній зоні" - скоріш за все прийдеться вертатися до тої моделі локдауну, який Україна вже проходила", - зазначив Шмигаль, додавши, що знову вводити обмеження йому не хотілося б.

Вакцинація займе два роки

Шмигаль зазначив, що процес вакцинації у всьому світі займе щонайменше два роки, протягом яких залишатимуться масковий режим, дистанція та миття рук залишаються.

"Треба не тішити себе ілюзіями, що вакцина все врятує", - наголосив він.

Чи буде новий локдаун: Шмигаль назвав умову

"Вакцина - це світло в кінці тунелю, але це історія двох років. Ми постараємося ефективно управляти адаптивним карантином, але якщо ми бачимо, що більше 65% ліжок в кожній області зайняті - в нас не буде виходу, і ми будемо йти так, як всі європейські країни. Ми будемо попереджати наперед, ми не будемо це раптово робити", - пояснив Шмигаль.