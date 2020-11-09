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Затриманого на адмінмежі з Кримом екс-чиновника МВС арештували з правом застави

Новость на русском → Херсон, Понеділок 09 листопада 2020 16:50
Затриманого на адмінмежі з Кримом екс-чиновника МВС арештували з правом застави Фото: людина в наручниках (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Херсонський міський суд обрав запобіжний захід затриманому на адмінмежі з окупованим Кримом колишньому посадовцю Міністерства внутрішніх справ України. Екс-міліціонера арештували на 60 днів з правом внесення застави.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим.

Колишній посадовець МВС, підозрюваний у державній зраді та переслідування кримськотатарського населення Криму, може вийти з-під варти під заставу у розмірі 1 мільйон 600 тисяч гривень.

"Судом враховано тяжкість інкримінованого злочину, а також його суспільний резонанс, та визначено розмір застави вище максимальної межі", - зазначили в прокуратурі.

Затриманого на адмінмежі з Кримом екс-чиновника МВС арештували з правом застави

Фото: затриманий екс-посадовець МВС (t.me/prokark)

Зазначимо, за даними джерел РБК-Україна, мова йде про колишнього заступника начальника Кримського управління МВС, полковника міліції у запасі Миколу Федоряна.

Нагадаємо, про затримання, ймовірно, Федоряна стало відомо 9 листопада. Очікувалося, що колишньому посадовцю МВС сьогодні оберуть запобіжний захід.

Додамо, нещодавно російський суд виніс вироки трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Кримських татар засудили до 12, 13 та 17 років в'язниці.

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