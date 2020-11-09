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Задержанного на админгранице с Крымом экс-чиновника МВД арестовали с правом залога

Новина українською → Херсон, Понедельник 09 ноября 2020 16:50
Задержанного на админгранице с Крымом экс-чиновника МВД арестовали с правом залога Фото: человек в наручниках (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Херсонский городской суд избрал меру пресечения задержанному на админгранице с оккупированным Крымом бывшему чиновнику Министерства внутренних дел Украины. Экс-милиционера арестовали на 60 дней с правом внесения залога.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым.

Бывший чиновник МВД, подозреваемый в государственной измене и преследовании крымскотатарского населения Крыма, может выйти из-под стражи под залог в размере 1 миллион 600 тысяч гривен.

"Судом учтены тяжесть инкриминируемого преступления, а также его общественный резонанс, и определен размер залога выше максимального предела", - отметили в прокуратуре.

Задержанного на админгранице с Крымом экс-чиновника МВД арестовали с правом залога

Фото: задержанный экс-чиновник МВД (t.me/prokark)

Отметим, по данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшем заместителе начальника Крымского управления МВД, полковнике милиции в запасе Николае Федоряне.

Напомним, о задержании, вероятно, Федоряна стало известно 9 ноября. Ожидалось, что бывшему чиновнику МВД сегодня изберут меру пресечения.

Добавим, недавно российский суд вынес приговоры трем фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Крымских татар приговорили к 12, 13 и 17 годам тюрьмы.

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