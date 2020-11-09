На виїзді до Криму затримали екс-посадовця МВС за переслідування кримчан

На адміністративному кордоні з Кримом затримали колишнього чиновника Міністерства внутрішніх справ України. Його підозрюють у державній зраді та сприянні окупантам у переслідуванні кримчан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах

За даними джерел, українська сторона затримала колишнього заступника начальника Кримського управління МВС, полковника міліції у запасі Миколу Федоряна.

Як зазначає прокуратура АР Крим, він підозрюється в державній зраді та сприянні окупантам під час обшуків у справах "Хізб ут-Тахрір". На сьогодні вирішується питання про обрання запобіжного заходу у Херсонському міському суді.

Підозрюваний з 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту і авіації АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". Після окупації Криму в 2014 році залишився на своєму місці. За даними слідства, щонайменше з березня 2019 року допомагав ФСБ в організації незаконних обшуків у кримських татар, забезпечуючи силовиків автомобілями.

Відзначимо, Федорян працював в структурах МВС до 2011 року.

Нагадаємо, минулого тижня Південний окружний військовий суд в Ростові виніс вироки трьом фігурантам по "справі Хізб ут-Тахрір" - 12,13 і 17 років в'язниці відповідно. Дана організація в Росії вважається екстремістською.

Україна вже висловила Росії протест через вирок кримчанам.