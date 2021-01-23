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Захворюваність знижується: в Україні вільні більше 70% ліжок для COVID

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні продовжує скорочуватися захворюваність COVID-19. Станом на 23 січня в країні вільні більше ніж 70% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Україні зайняті 28,7% ліжок для COVID. Найбільш завантаженими є лікарні Івано-Франківської області - вони заповнені на 40%. У Києві зайняті 30,4% ліжок.

Всього введено в країні 66 297 ліжок для пацієнтів з COVID.

Захворюваність коронавірусом в Україні перевищує норму в більш ніж 5 раз. Це показник зараз становить 204,5 на 100 тисяч населення при нормі 40. Найкраща ситуація в Кіровоградській області - 83, найгірша в Запорізькій області - 360,3. У Києві цей показник становить 305,7.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 4928 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. При цьому за добу госпіталізували 1862 людини.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна і ще 139 країн поки не почали процес вакцинації населення від коронавірусу. Йде вакцинація вже в 52 країнах світу.

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