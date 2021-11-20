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На півдні України температура підніметься до 14 градусів, на півночі - мокрий сніг

Автор: Олександр Білоус

У неділю, 21 листопада, денна температура на півдні України підніметься до 14 градусів тепла. Без істотних опадів, лише в Чернігівській, Сумській і Харківській областях невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6 градусів тепла, на Лівобережжі місцями 0-2 градусів морозу; вдень 7-12 градусів тепла, на півдні до 14 градусів тепла. В Карпатах вночі близько 0 градусів, вдень 1-5 градусів тепла.

У Київській області вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6 градусів тепла, вдень 7-12 тепла.

У Києві вночі 3-5 градусів тепла, вдень близько 10 градусів тепла.

Нагадаємо, Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві оголосило штормове попередження. У столиці 20 листопада очікується вітер до 24 м/с.

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