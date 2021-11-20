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На юге Украины температура поднимется до 14 градусов, на севере - мокрый снег

Автор: Александр Белоус

В воскресенье, 21 ноября, дневная температура на юге Украины поднимется до 14 градусов тепла. Без существенных осадков, только в Черниговской, Сумской и Харьковской областях небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 1-6 градусов тепла, на Левобережье местами 0-2 градусов мороза; днем 7-12 градусов тепла, на юге до 14 градусов тепла. В Карпатах ночью около 0 градусов, днем 1-5 градусов тепла.

В Киевской области ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 7-12 тепла.

В Киеве ночью 3-5 градусов тепла, днем около 10 градусов тепла.

Напомним, Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в г. Киеве объявило штормовое предупреждение. В столице 20 ноября ожидается ветер до 24 м/с.

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