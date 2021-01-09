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Виплати ФОПам за локдаун: хто отримав допомогу

Новость на русском → Київ, Субота 09 січня 2021 20:48
Виплати ФОПам за локдаун: хто отримав допомогу Фото: гроші (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В кінці минулого року, 31 грудня, завершився термін подачі заявок на отримання одноразової матеріальної допомоги за січневий локдаун. Подати заявку могли фізичні особи підприємці та наймані працівники, але не всі, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Скільки українців отримали допомогу

За даними Кабінету міністрів, "карантинні" 8 тисяч гривень вже отримали майже півмільйона українців. На виплату допомоги з державного бюджету перерахували 3,64 млрд гривень. Водночас близько 200 тисяч українців взагалі не звернулися за компенсацією.

Планувалося, що "карантинні виплати" будуть здійснені до 8 січня 2021 року, щоб до початку нового локдауну всі, хто потребує, отримали допомогу від держави.

Хто міг отримати "карантинні" 8 тисяч гривень

Подати заявку на отримання матеріальної допомоги в розмірі 8 тисяч гривень могли підприємці та наймані робітники, чия робота була зупинена через карантин. Уряд виділив ряд категорій:

  • роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
  • тимчасове розміщування;
  • діяльність із забезпечення стравами та напоями;
  • демонстрація кінофільмів;
  • діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
  • діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.

Як подавалася заявка

Подати заявку на отримання "карантинної допомоги" можна було на порталі або в застосунку "Дія".

Щоб отримати послугу на порталі "Дія", необхідно було:

  • зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID;
  • у розділі "Послуги" обрати "Одноразова матеріальна допомога ФОПам та найманим працівникам";
  • дочекатися поки "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги;
  • підтвердити поточне місце роботи;
  • ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок;
  • перевірити та надіслати заповнену заявку.

Отримання послуги в мобільному застосунку "Дія" виглядало наступним чином:

  • авторизувати у застосунку через свій Приват24, Monobank, або BankID НБУ;
  • у розділі "Послуги" натиснути "Отримати допомогу";
  • дочекатися поки "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги;
  • ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN.

Нагадаємо, на початку січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав кількість українців, які мають отримати "карантинні виплати" від держави.

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