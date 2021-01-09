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Выплаты ФОПам за локдаун: кто получил помощь

Новина українською → Киев, Суббота 09 января 2021 20:48
Выплаты ФОПам за локдаун: кто получил помощь Фото: деньги (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В конце прошлого года, 31 декабря, завершился срок подачи заявок на получение единовременной материальной помощи за январский локдаун. Подать заявку могли физические лица предприниматели и наемные работники, но не все, подробнее - в материале РБК-Украина.

Сколько украинцев получили помощь

По данным Кабинета министров, "карантинные" 8 тысяч гривен уже получили почти полмиллиона украинцев. На выплату помощи из государственного бюджета перечислили 3,64 млрд гривен. В то же время около 200 тысяч украинцев вообще не обратились за компенсацией.

Планировалось, что "карантинные выплаты" будут осуществлены до 8 января 2021 года, чтобы к началу нового локдауна все, кто нуждается, получили помощь от государства.

Кто мог получить "карантинные" 8 тысяч гривен

Подать заявку на получение материальной помощи в размере 8 тысяч гривен могли предприниматели и наемные рабочие, чья работа была остановлена из-за карантина. Правительство выделило ряд категорий:

  • розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
  • временное размещения;
  • деятельность по обеспечению блюдами и напитками;
  • демонстрация кинофильмов;
  • деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений;
  • деятельность в сфере спорта, организации отдыха и развлечений.

Как подавалась заявка

Подать заявку на получение "карантинной помощи" можно было на портале или в приложении "Дія".

Чтобы получить услугу на портале "Дія", было необходимо:

  • зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID;
  • в разделе "Услуги" выбрать "Единовременная материальная помощь ФОПам и наемным работникам";
  • дождаться пока "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи;
  • подтвердить текущее место работы;
  • ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет;
  • проверить и отправить заполненную заявку.

Получение услуги в мобильном приложении "Дія" выглядело следующим образом:

  • авторизоваться в приложении через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ;
  • в разделе "Услуги" нажать "Получить помощь";
  • дождаться пока "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи;
  • ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN.

Напомним, в начале января премьер-министр Денис Шмыгаль назвал количество украинцев, которые должны получить "карантинные выплаты" от государства.

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