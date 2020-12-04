Виплати ФОПам по 8 тисяч гривень: що необхідно знати

Сьогодні Верховна рада в цілому схвалила законопроект №4429, відповідно до якого фізичні особи-підприємці в Україні отримають по 8 тисяч гривень виплат. Як можна отримати виплати, і хто їх не отримає детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна.

Коли можна отримати виплати

Через недостатньо чітке формулювання у законі виникає питання, чи можна претендувати на ці виплати у майбутньому, коли введуть новий локдаун, або ж ними можна скористатися уже зараз.

За роз'ясненнями ми звернулися до глави комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева та його першого заступника Ярослава Железняка.

Гетманцев зазначив, що для отримання виплат ФОП повинен відповідати критеріям, які визначені у законі.

"Там є умови для їх виплати. ФОП повинен відповідати критеріям, які визначені у законі. Він повинен бути зареєстрований понад три місяці, його діяльність повинна бути відповідно до КВЕДів (класифікатор видів економічної діяльності, - ред.). Тоді він заповнює анкету і через "Дію" подає її й отримує доход", - розповів нардеп.

Глава фінкомітету зазначив, що у підприємців не будуть перевіряти збитки, які вони могли понести через введення карантину.

"У нього ж (підприємця, - ред.) збитки ніхто не перевіряє. Якщо він відповідає формальним критеріям цього закону - він має право на допомогу. Якщо не відповідає - не має", - додав парламентар.

Железняк також запевнив, що період карантину не має значення.

"Тут немає різниці (період карантину, - ред.), бо це просто сума. Там дві виплати може бути: 8 тисяч гривень або повернення ЄСВ. Там рахується ЄСВ, яке було сплачене за останні 10 місяців, поділене на 10", - зазначив депутат.

Замглави комітету підкреслив, що ця допомога є експериментом, і ніхто не знає, як вона працюватиме.



"Це перша допомога, яка так напряму буде йти. Тобто, ви заповнюєте документи, і вам приходить виплата. Це експеримент. Як це буде працювати - ніхто не знає. Якщо він вийде - це буде круто. Якщо ні - ситуація погіршиться. Люди або отримають гроші, або ні", - додав нардеп.

Умови отримання виплат

Найманим працівникам нададуть 8 тисяч гривень допомоги за умови:

основний вид діяльності їхнього роботодавця станом на 31 жовтня 2020 року відповідає урядовому переліку тих, чия робота була зупинена;

за 3 квартал 2020 року роботодавець нараховував ЄСВ;

середня зарплата не перевищує 30 тисяч гривень;

не працюють за сумісництвом.

Для ФОПів закон також встановив вимоги по отриманню виплат:

реєстрація понад 3 місяці;

у 2020 році сплатили ЄСВ за себе, менше ніж за 3 місяці;

основний вид діяльності станом на 31 жовтня відповідає переліку Кабміну тих, чия робота була зупинена;

якщо вони не є ФОП і працівником одночасно.

Закон передбачає надання одноразової матдопомоги за заявою і суб’єктам господарювання, які на дату набрання чинності цим законом вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників. Допомога надається для виплати працівникам.

Її розмір визначають пропорційно робочому часу, який скоротили або планують скоротити, але не більше 8 тисяч гривень на одного працівника.

У документі прописане й отримання за заявою одноразової компенсації витрат бізнесу, основний вид діяльності якого відповідає урядовому переліку тих, чия робота була зупинена.

Ця компенсація визначається як сума сплаченого ними ЄСВ за попередні десять місяців, поділена на десять. Однак така допомога не надається, якщо є борг з ЄСВ.

Перелік Кабміну тих суб'єктів господарювання, чия робота була зупинена, виглядає наступним чином:

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами,

тимчасове розміщування,

діяльність із забезпечення стравами та напоями,

демонстрація кінофільмів,

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг,

діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.

ФОПи чи їх наймані працівники не зможуть отримати виплати та компенсації, якщо вони не відповідають цим умовам.

Як отримати виплату

У законі вказані кілька видів виплат для ФОПів та їх найманих працівників. Виплати здійснюють на підставі їх заяв в електронній формі, поданих через Єдиний державний вебпортал електронних послуг ("Дія").

У заяві про виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам треба вказати:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

адресу місця проживання;

підтвердження відповідності застрахованої особи положенням цього закону;

номер банківського рахунка для виплати допомоги - за стандартом IBAN.

Перераховувати кошти для цієї виплати буде Пенсійний фонд за списками на виплату, наданими Мінцифри.

Згідно з законом, ПФУ подає списки на виплату уповноваженому Кабміном банку для проведення платежів. Той же перераховує кошти застрахованим особам не пізніше наступного операційного дня після їх надходження.

Виплата має надійти на банківський рахунок (у форматі IBAN), зазначений у заяві застрахованої особи.

Для отримання одноразової матдопомоги суб’єктам господарювання вони мають надати територіальним органам Мінекономрозвитку за своїм місцезнаходженням, відповідно до даних Єдиного держреєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, заяву та відомості за формою, встановленою КМУ, у тому числі в електронній формі через "Дію".

Рішення щодо виплати або відмови у виплаті такої допомоги будуть приймати тероргани Мінекономрозвитку. Вони ж будуть здійснювати виплати.

Для отримання одноразової компенсації витрат суб’єктам господарювання закон теж визначив умови, а якщо точніше, то передав це повноваження уряду. Бо, згідно з документом, саме Кабмін буде встановлювати порядок надання такої компенсації, форму заяви на її отримання, а також порядок формування та ведення Реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання.

Підкреслимо, у законі чітко вказано, що у випадку, якщо заявники надали недостовірні дані для отримання виплат, вони муситимуть повернути їх державі у подвійному розмірі.