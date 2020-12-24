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Вихідні на карантині: що і як буде працювати

Новость на русском → Київ, Четвер 24 грудня 2020 13:23
Вихідні на карантині: що і як буде працювати Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні буде три дні вихідних - з 25 грудня по 27 грудня включно. Однак, на території країни діють карантинні обмеження.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Кафе, ресторани, бари, закусочні можуть працювати до 23:00, але розрахункові операції повинні бути завершені до 22:00. За одним столиком можуть сидіти не більше 4 дорослих.

Громадський транспорт буде функціонувати з обмеженнями "помаранчевої зони" - кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість місць для сидіння, обов'язкова наявність маски. Міжміське, міжобласне сполучення автомобільним, залізничним транспортом, авіасполучення продовжує працювати.

Діє обмеження на проведення масових заходів(спортивних, соціальних, рекламних та ін) - не більше 20 осіб.

ТРЦ, магазини, ринки продовжують роботу. Кінотеатри, театри та інші заклади культури можуть продовжувати роботу при заповненості залу не більше 50%.

Також дозволена діяльність спортзалів, басейнів, фітнес-центрів з дотриманням вимоги не більше 1 людини на 20 кв. м. Дозволена робота готелів, санаторно-курортних закладів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю.

Забороняються банкети, майстер-класи, публічні заходи у розважальних закладах, кафе, ресторанах.

Релігійні заходи заборонено проводити в приміщеннях з кількістю учасників більше 1 людини на 5 кв. м.

Нагадаємо, Кабмін дозволив ресторанам працювати всю новорічну ніч.

Зазначимо, Кабміном водяться додаткові карантинні заходи з 8 до 24 січня 2021 року.

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