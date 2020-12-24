Выходные на карантине: что и как будет работать

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

В Украине будет три дня выходных - с 25 декабря по 27 декабря включительно. Однако, на территории страны действуют карантинные ограничения.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кафе, рестораны, бары, закусочные могут работать до 23:00, но расчетные операции должны быть завершены до 22:00. За одним столиком могут сидеть не более 4 взрослых.

Общественный транспорт будет функционировать с ограничениями "оранжевой зоны" - число пассажиров не должно превышать количество мест для сидения, обязательно наличие маски. Междугороднее, межобластное сообщение автомобильным, ж/д транспортом, авиасообщение продолжает работать.

Действует ограничение на проведение массовых мероприятий(спортивных, социальных, рекламных и др.) - не более 20 человек.

ТРЦ, магазины, рынки продолжают работу. Кинотеатры, театры и другие учреждения культуры могут продолжать работу при заполненности зала не более 50%.

Также разрешена деятельность спортзалов, бассейнов, фитнес-центров с соблюдением требования не более 1 человека на 20 кв.м. Разрешена работа отелей, санаторно-курортных учреждений, реабилитационных центров для людей с инвалидностью.

Запрещаются банкеты, мастер-классы, публичные мероприятия в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах.

Религиозные мероприятия запрещено проводить в помещениях с количеством участников более 1 человека на 5 кв.м.

Напомним, Кабмин разрешил ресторанам работать всю новогоднюю ночь.

Отметим, Кабмином водятся дополнительные карантинные меры с 8 до 24 января 2021 года.