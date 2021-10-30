Вибори 31 жовтня. Чи перевірятимуть COVID-сертифікат на дільниці: відповідь ЦВК

Центральна виборча комісія прокоментувала інформацію щодо перевірок COVID-сертифікатів чи тестів на дільницях завтра під час виборів. У ЦВК заявили, що цього робити не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.