Вибори 31 жовтня. Чи перевірятимуть COVID-сертифікат на дільниці: відповідь ЦВК

Центральна виборча комісія прокоментувала інформацію щодо перевірок COVID-сертифікатів чи тестів на дільницях завтра під час виборів. У ЦВК заявили, що цього робити не будуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.
"Зараз поширюється повідомлення про те, що на виборах 31 жовтня на дільницях перевірятимуть сертифікати про щеплення або негативний тест. Чи перевірятимуть - ні", - йдеться в повідомленні.
У ЦВК нагадали, що для того, аби безпечно проголосувати, потрібно мати:
Нагадаємо, вчора голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що у виборців можуть перевіряти сертифікат про вакцинацію або ж ПЛР-тест, чи тесту на антиген.
Додамо, завтра 31 жовтня відбудуться вибори міського голови у Харкові, де за крісло очільника міста боротимуться 10 кандидатів.
Зазначимо, також завтра жителі Херсонської та Черкаської областей голосуватимуть за нових депутатів Верховної ради.