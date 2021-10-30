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Вибори 31 жовтня. Чи перевірятимуть COVID-сертифікат на дільниці: відповідь ЦВК

Автор: Марія Кучерявець

Центральна виборча комісія прокоментувала інформацію щодо перевірок COVID-сертифікатів чи тестів на дільницях завтра під час виборів. У ЦВК заявили, що цього робити не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

"Зараз поширюється повідомлення про те, що на виборах 31 жовтня на дільницях перевірятимуть сертифікати про щеплення або негативний тест. Чи перевірятимуть - ні", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що для того, аби безпечно проголосувати, потрібно мати:

  • паспорт;
  • маску, антисептик, особисту ручку;
  • дотримуватися дистанції.

Нагадаємо, вчора голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що у виборців можуть перевіряти сертифікат про вакцинацію або ж ПЛР-тест, чи тесту на антиген.

Додамо, завтра 31 жовтня відбудуться вибори міського голови у Харкові, де за крісло очільника міста боротимуться 10 кандидатів.

Зазначимо, також завтра жителі Херсонської та Черкаської областей голосуватимуть за нових депутатів Верховної ради.

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