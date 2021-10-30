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Выборы 31 октября. Будут ли проверять COVID-сертификат на участке: ответ ЦИК

Автор: Мария Кучерявец

Центральная избирательная комиссия прокомментировала информацию о проверках COVID-сертификатов или тестов на участках завтра во время выборов. В ЦИК заявили, что этого делать не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

"Сейчас распространяется сообщение о том, что на выборах 31 октября на участках будут проверять сертификаты о прививках или отрицательный тест. Будут ли проверять - нет", - говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что для того, чтобы безопасно проголосовать, нужно иметь:

  • паспорт;
  • маску, антисептик, личную ручку;
  • соблюдать дистанцию.

Напомним, вчера председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что у избирателей могут проверять сертификат о вакцинации или же ПЦР-тест, или тест на антиген.

Добавим, завтра 31 октября состоятся выборы городского головы в Харькове, где за кресло главы города будут бороться 10 кандидатов.

Отметим, также завтра жители Херсонской и Черкасской областей голосовать за новых депутатов Верховной рады.

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