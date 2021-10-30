Выборы 31 октября. Будут ли проверять COVID-сертификат на участке: ответ ЦИК

Центральная избирательная комиссия прокомментировала информацию о проверках COVID-сертификатов или тестов на участках завтра во время выборов. В ЦИК заявили, что этого делать не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.