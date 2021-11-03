Спалах поліомієліту на Закарпатті: кількість хворих дітей зросла

У Закарпатській області кількість хворих на поліомієліт дітей зросла до п'яти. Відзначається, що всі вони не були вакциновані від інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News .

Як повідомила виданню головний епідеміолог Закарпатської області Вікторія Тимчик, йдеться про два різних осередки, де виявили вірус поліомієліту. Причому один з них пов'язаний з недавнім спалахом інфекції в Рівненській області.

За словами медика, крім виявленого випадку поліомієліту у 12-річної школярки, інфекцію діагностували ще у чотирьох дітей. Вони мали контакти з інфікованою дитиною з Рівненської області, у якої підтвердили поліовірус II типу.