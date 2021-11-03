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Вспышка полиомиелита на Закарпатье: число заболевших детей выросло

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Закарпатской области число заболевших полиомиелитом детей выросло до пяти. Отмечается, что все они не были вакцинированы от инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Как сообщила изданию главный эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик, речь идет о двух разных очагах, где обнаружили вирус полиомиелита. Причем один из них связан с недавней вспышкой инфекции в Ровенской области.

По словам медика, кроме выявленного случая полиомиелита у 12-летней школьницы, инфекцию диагностировали еще у четырех детей. Они имели контакты с инфицированным ребенком из Ровенской области, у которого подтвердили полиовирус ІІ типа.

Напомним, вчера, 2 ноября, в Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит - она находится в больнице, у нее парализовало ногу.

Отметим, в начале октября в Ровенской области зафиксировали случай полиомиелита у 1,5 годовалого ребенка. Его родители отказывались сделать ему прививку из-за религиозных убеждений.

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Закарпатская областьВакцинация