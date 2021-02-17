Спалах коронавірусу і червона зона: що відбувається в Івано-Франківську
Івано-Франківська область через спалах коронавірусу з понеділка буде в "червоній" зоні. У МОЗ називають становище напруженим, оскільки лікарні переповнені, а регіон продовжує лідирувати за кількістю нових випадків COVID-19.
Детально про ситуацію з захворюваністю в Івано-Франківській області - на РБК-Україна.
В Івано-Франківську закінчилися ліжка в лікарнях
Центральна міська лікарня переповнена госпіталізованими з коронавірусом. У медустанові задіяні всі ліжка, пацієнти лежать не тільки в палатах, а й в коридорах, кабінетах лікарів, їдальнях.
Як заявила начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківська Марія Бойко, 16 лютого в лікарню потрапило 95 пацієнтів, з них 79 з пневмонією. При цьому 89 осіб перебувають на кисневій терапії. Додаткові койко-місця розгортаються в інших лікарнях
В регіоні "майже критична" ситуація із захворюваністю
Через спалах COVID-19 в Івано-Франківськ відправився головний санлікар Віктор Ляшко. Під час візиту він зазначив, що ситуація в регіоні щодо поширення інфекції є напруженою - "майже критичною".
Також за заявою Ляшко, щоб вирішити проблему із переповненям лікарень в області планують виділити ще 600 ліжок. Вони будуть мати централізований доступ до кисню, а поруч з ними буде чергувати підготовлений персонал.
Івано-Франківськ та область будуть в "червоній" зоні: що заборонять
На засіданні обласної комісії з ТЕБ та НС прийнято рішення про встановлення "червоного" рівня епіднебезпеки в Івано-Франківській області з 22-го до 28 лютого.
Щоб зупинити стрімке поширення хвороби, з понеділка буде заборонено:
- роботу закладів громадського харчування, крім обслуговування на винос;
- роботу кінотеатрів, театрів, нічних клубів, дискотек та інших розважальних закладів
- проведення масових заходів (релігійні, культурні, спортивні і т.д.);
- відвідування навчальних закладів для учнів 5-11 класів.
Частину пацієнтів прийме Львів
Львівські лікарні готові прийняти у себе пацієнтів з сусіднього регіону. Мер міста Андрій Садовий заявив про можливість надати 100 койко-місць для розміщення інфікованих з Івано-Франківської області. Необхідно вирішити тільки питання транспортування.
Це додатковий резерв, який виділять без ризику для львівських хворих. На даний момент з 1300 ліжок у Львові для пацієнтів з COVID-19 зайнято 217.
Стрибок захворюваності в Івано-Франківській області
Спалах коронавірусу почався в регіоні в перші дні лютого - щодня фіксувалося не менше 400 хворих. Динаміку поширення інфекції в уряді порівняли з тією, що була на початку епідемії в Чернівецькій області.
До 12 лютого приріст нових випадків склав 22,8% (592 хворих), тоді як добою раніше було виявлено на 100 інфікованих менше.
У наступні дні захворюваність продовжила рости. Так, 13 лютого було підтверджено 668 випадків. На вихідних динаміка знизилася, але вже з 16 лютого кількість хворих на добу перевищила 6 сотень.
На сьогодні Івано-Франківська область лідирує за кількістю нових випадків в країні - 646 інфікованих із 4286 в цілому по країні.
Нагадаємо, сьогодні Кабмін прийняв постанову про адаптивний карантин із зонуванням. З 24 лютого, Україну знову поділять на 4 "кольорові" зони за рівнем захворюваності. Однак принцип зонування зміниться, а деякі обмеження послаблять.
Раніше в МОЗ розповіли, за яких умов буде вводитися "червона" зона і які заборони будуть в ній діяти.