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Лікарі та пенсіонери: кого з людей в окупації може вакцинувати Україна

Автор: РБК-Україна

Українська влада готується до обговорення гуманітарної вакцинації від COVID-19 жителів окупованих територій. Зокрема, буде визначено перелік пріоритетних категорій.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, Україна може запропонувати жителям Криму і окупованого Донбасу вакцинуватися на підконтрольній території. Але окупаційна влада перешкоджає виїзду людей.

"Питання гуманітарної вакцинації будемо обговорювати з міжнародними організаціями. Але треба подумати, яка категорія громадян, які опинилися в заручниках окупаційної влади, повинна отримати вакцинацію в першу чергу. Напевно, так само лікарі. У першій черзі також літні люди", - зазначив Рєзніков.

За його словами, визначити останню категорію - це не проблема, оскільки 272 тисяч пенсіонерів з окупованого Донбасу мають електронні посвідчення та електронний кабінет.

"На переговорах у ТКГ це питання ще не піднімалося. Там зараз нагальних два питання - відкриття двох КПВВ і взаємне звільнення утримуваних осіб", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що буде підготовлено план українців від коронавірусу, згідно з яким хочуть вакцинувати жителів на окупованих територіях.

При цьому російська влада в Криму вже оголосила про початок вакцинації препаратом "Супутник V".

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Новини України КримВакцинаАлексей РезниковОРДЛОCOVID-19