Врачи и пенсионеры: кого из людей в оккупации может вакцинировать Украина

Украинские власти готовятся к обсуждению гуманитарной вакцинации от COVID-19 жителей оккупированных территорий. В частности, будет определен перечень приоритетных категорий.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Украина может предложить жителям Крыма и оккупированного Донбасса вакцинироваться на подконтрольной территории. Но оккупационная власть препятствует выезду людей.

"Вопрос гуманитарной вакцинации будем обсуждать с международными организациями. Но надо подумать, какая категория граждан, оказавшихся в заложниках оккупационных властей, должна получить вакцинацию в первую очередь. Наверное, так же врачи. В первой очереди также пожилые люди", - отметил Резников.

По его словам, определить последнюю категорию - это не проблема, поскольку 272 тысяч пенсионеров с оккупированного Донбасса имеют электронные удостоверения и электронный кабинет.

"На переговорах в ТКГ этот вопрос еще не поднимался. Там сейчас насущных два вопроса - открытие двух КПВВ и взаимное освобождение удерживаемых лиц", - добавил вице-премьер.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что будет подготовлен план украинцев от коронавируса, согласно которому хотят вакцинировать жителей на оккупированных территориях.

При этом российская власть в Крыму уже объявила о начале вакцинации препаратом "Спутник V".