Лікарі пояснили, чи потрібно повернення жорсткого карантину в Україні

Профільні лікарі розповіли, чи потрібно знову повертати жорсткий карантин в Україні. Наслідки жорсткого карантину не повинні перевищувати наслідки від хвороби.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Знову під замок. Чи загрожує українцям жорсткий карантин".

Лікар-інфекціоніст Федір Лапій каже, що з одного боку - якщо інфекція передається повітряно-крапельним шляхом, то для її припинення потрібно припинити будь-які контакти між людьми, що і передбачав жорсткий карантин.

"Але наслідки жорсткого карантину не повинні перевищувати наслідки від хвороби, тому що економіці треба жити", - сказав він в коментарі РБК-Україна.

Лікар вважає правильним введення жорсткого карантину цієї весни. Однак, він додав, що на даний момент саме адаптивний карантин є оптимальним підходом, хоча ця модель потребує коригування.

Епідеміолог і керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін розповів виданню, що зараз є більш важливе питання - підготуватися до осінньо-зимового сезону і вводити програми інфекційної безпеки.

"Держава за останні вісім місяців ніяк не підготувалася, провалила підготовку до сезону гострих респіраторних захворювань, не відпрацювала соціально критичні об'єкти: садочки, школи, лікувальні заклади і т. д., хоча ми розробили відповідні програми", - сказав він.

Нагадаємо, у ВООЗ пояснили, як сповільнити поширення коронавірусу в Україні.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я виступають за посилення карантинних обмежень.