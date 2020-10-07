Врачи объяснили, нужно ли возвращение жесткого карантина в Украине

Профильные врачи рассказали, нужно ли снова возвращать жесткий карантин в Украине. Последствия жесткого карантина не должны превышать последствия от болезни.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Снова под замок. Грозит ли украинцам жесткий карантин".

Врач-инфекционист Федор Лапий говорит, что с одной стороны - если инфекция передается воздушно-капельным путем, то для ее прекращения нужно прекратить любые контакты между людьми, что и предусматривал жесткий карантин.

"Но последствия жесткого карантина не должны превышать последствия от болезни, потому что экономике надо жить", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Врач считает правильным введение жесткого карантина этой весной. Однако, он добавил, что на данный момент именно адаптивный карантин является оптимальным подходом, хотя эта модель нуждается в корректировке.

Эпидемиолог и руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал изданию, что сейчас есть более важный вопрос - подготовиться к осенне-зимнему сезону и вводить программы инфекционной безопасности.

"Государство за последние восемь месяцев никак не подготовилось, провалило подготовку к сезону острых респираторных заболеваний, не отработало социально критические объекты: садики, школы, лечебные учреждения и т.д., хотя мы разработали соответствующие программы", - сказал он.

Напомним, в ВОЗ объяснили, как замедлить распространение коронавируса в Украине.

Отметим, в Министерстве здравоохранения выступают за усиление карантинных ограничений.