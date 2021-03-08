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Біля резиденції Зеленського пройшла акція в підтримку Стерненка і Антоненка

Новость на русском → Конча-Заспа, Понеділок 08 березня 2021 19:26
Біля резиденції Зеленського пройшла акція в підтримку Стерненка і Антоненка Фото: банер на акції під резиденцією Зеленського (t.me/selfdefense_sternenko)
Автор: Роман Тверденко

Під державною дачею президента України Володимира Зеленського сьогодні, 8 березня, пройшла акція на підтримку активіста Сергія Стерненка і обвинуваченого у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка. Обидва знаходяться в СІЗО.

Трансляцію події вів "24 канал".

Кілька сотень людей приїхали в Конча-Заспу і почали акцію в 17:00. Вона проходила з розгорнутою банером "Мовчання тримає за ґратами".

У ході акції виступали її учасники. Подія тривало годину і завершилася запалюванням фаєрів і малюванням на асфальті гасла "Волю Стерненку і Антоненку".

Також протестувальники розклеїли листки паперу з закликами і гаслами, пов'язаними з Стерненко, Антоненко і поліцією.

Крім цього, учасники анонсували акцію завтра, 9 березня, біля "Президент готелю" в Києві, де у вівторок відбудеться засідання Вищої ради правосуддя для обрання чотирьох членів самої ради, а також судді Конституційного суду України. Початок акції - о 9:00.

Нагадаємо, Стерненко засудили до 7 років і трьох місяців позбавлення волі по справі про викрадення людини. Також конфіскації підлягає половина його майна. Його визнали винним у незаконному зберіганні зброї, викрадення і тортури депутата однієї з місцевих рад Одеської області Сергія Щербича в 2015 році.

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