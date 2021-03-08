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Возле резиденции Зеленского прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко

Новина українською → Конча-Заспа, Понедельник 08 марта 2021 19:26
Возле резиденции Зеленского прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко Фото: баннер на акции под резиденцией Зеленского (t.me/selfdefense_sternenko)
Автор: Роман Тверденко

Под государственной дачей президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 8 марта, прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко и обвиняемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. Оба находятся в СИЗО.

Трансляцию события вел "24 канал".

Несколько сотен человек приехали в Конча-Заспу и начали акцию в 17:00. Она проходила с развернутым баннером "Молчание держит за решеткой".

В ходе акции выступали ее участники. Событие продлилось час и завершилось зажиганием файеров и рисованием на асфальте лозунга "Волю Стерненко и Антоненко".

Также протестующие расклеили листки бумаги с призывами и лозунгами, связанными с Стерненко, Антоненко и полицией.

Кроме этого, участники анонсировали акцию завтра, 9 марта, возле гостиницы "Президент готель" в Киеве, где во вторник пройдет заседание Высшего совета правосудия для избрание четырех членов самого совета, а также судьи Конституционного суда Украины. Начало акции - в 9:00.

Напомним, Стерненко приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. Также конфискации подлежит половина его имущества. Его признали виновным в незаконном хранении оружия, похищении и пытках депутата одного из местных советов Одесской области Сергея Щербича в 2015 году.

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