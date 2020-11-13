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ВООЗ: Україна може отримати вакцину від COVID-19 навесні-влітку 2021 року

Автор: Дмитро Левицький

Перша партія вакцини від COVID-19 може потрапити в Україну вже у другому кварталі 2021 року. Україна може розраховувати на 8,34 млн доз вакцини до кінця 2021 року.

Про це розповів голова офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт в коментарі Deutsche Welle.

Як пояснив представник ВООЗ, згідно з ініціативою COVAX, кожна країна отримає вакцину від коронавірусу у кількості 20% від кількості населення.

"Транш, що покриває 20 відсотків населення країни, швидше за все, буде розподілений серед дорослих з високим ризиком, як, наприклад, літні люди та особи, які страждають на захворювання", - розповів Хабіхт.

Голова офісу ВООЗ зазначив, що перший транш, який отримає Україна, становитиме близько 1,25 млн доз, що дорівнює 3% населення країни, згідно з даними Держслужби статистики.

"Вони, за попередніми припущеннями, можуть бути доступними країні у другому кварталі наступного року", - додав він.

Нагадаємо, у МОЗ прогнозували, що вакцина від коронавірусу потрапить до українців наприкінці першого кварталу 2021 року.

Крім того, Україна увійшла до списку країн, яким запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19.

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