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ВООЗ: пандемію COVID-19 зупинить вакцинація 60-70% населення

Автор: РБК-Україна

Для того, щоб зупинити пандемію COVID-19, необхідно вакцинувати 60-70% населення планети. Такий рівень вакцинації дозволить розірвати ланцюжки поширення коронавірусу.

Про це на брифінгу в Женеві заявила керівник департаменту імунізації Всесвітньої організації охорони здоров'я Кейт О'Брайєн, передає kurier.at.

"Близько 60-70% населення повинні мати імунітет або бути вакциновані, щоб перервати ланцюжки. Але в цій ситуації необхідно враховувати здатність вакцин не тільки забезпечувати профілактичний захист, але і запобігати передачі інфекції", - заявила О'Брайєн.

Вона також зазначила, що на сьогодні складно давати більш докладні прогнози.

Нагадаємо, раніше директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що джерело першого зараження COVID-19 треба шукати в китайському Ухані.

Крім того, директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан сьогодні заявив, що немає доказів того, що коронавірус до Європи потрапив з тваринами. Зазначимо, що останнім часом були зафіксовані випадки зараження норок.

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