У ВООЗ пояснили, як уповільнити поширення коронавірусу в Україні

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВОЗ) прогнозують збільшення нових випадків коронавірусу в Україні до 5 тисяч. У ВОЗ пояснили, як запобігти поширення COVID-19.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт.

Уповільнити поширення COVID-19 зможе розрив ланцюга передачі вірусу через дослідження в галузі охорони здоров’я, визначення центрів розповсюдження та інфікованих груп населення, інформування про ризик та підвищення обізнаності громадськості щодо превентивних заходів.

"Ми очікуємо, що у найближчі місяці кількість випадків перевищить 5000", - зазначив він.

Хабіхт також говорить, що кількість випадків коронавірусу в Україні може зрости і до 7-9 тисяч за добу.

Нагадаємо, станом на 6 жовтня в Україні виявили 4348 нових випадків коронавірусу.

У зв'язку з цим у Міністерстві охорони здоров'я виступають за посилення карантинних обмежень.

Антирекорд в Україні виявили 2 жовтня. Тоді зафіксували 4661 новий випадок зараження коронавірусом в Україні.