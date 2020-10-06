UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ВОЗ объяснили, как замедлить распространение коронавируса в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют увеличение новых случаев коронавируса в Украине до 5 тысяч. В ВОЗ объяснили, как предотвратить распространение COVID-19.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

Замедлить распространение COVID-19 сможет разрыв цепи передачи вируса через исследования в области здравоохранения, определение центров распространения и инфицированных групп населения, информирование о риске и повышение осведомленности общественности относительно превентивных мер.

"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы число случаев превысит 5000", - отметил он.

Самые читаемые новости

Ранее он также говорил, что число случаев коронавируса в Украине может вырасти до 9 тысяч за сутки.

Напомним, по состоянию на 6 октября в Украине выявили 4348 новых случаев коронавируса.

В связи с этим в Министерстве здравоохранения выступают за усиление карантинных ограничений.

Антирекорд в Украине выявили 2 октября. Тогда зафиксировали 4661 новый случай заражения коронавирусом в Украине.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВОЗКоронавирус