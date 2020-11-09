Уже в восьми областях лікарняні ліжка для COVID-19 заповнені більш ніж на 70%

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже в восьми областях. В середньому по країні заповнені 62,4% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільш завантаженими є лікарні Полтавської (92,5%), Рівненській (82,9%), Одеській (73,6%), Чернігівській (73,8%), Донецькій (72%), Запорізької (71,4%), Вінницькій (70,8%) та Сумській (70,1%) областях. У Києві зайняті 58,2% ліжок.

Всього в Україні введено вже 45 128 лікарняних ліжок для COVID-19.

Також в Україні продовжує зростання показник захворюваності COVID-19. Станом на 9 листопада в Україні цей показник становить 315,3 при нормі в 40, тоді як днем ​​раніше - 306,8. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 631,6. У Києві показник становить 356,1.

Раніше РБК-Україна писало, що медична система України здатна витримати 15-20 тисяч випадків заражень коронавірусом в добу. При більш ніж в 20 тисяч випадків на добу система охорони здоров'я не витримає.

Нагадаємо, за добу в Україні виявили 8687 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Запорізькій областях.