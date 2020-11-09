В Україні 8687 нових випадків коронавірусу
В Україні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Запорізькій областях.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За вчора здійснили 41 114 тестувань на коронавірус. Зокрема, 34 393 ПЛР-тестів, а 6 721 методом ІФА.
Найбільш складна епідеміологічна ситуація у Києві (+748), Харківській області (+717), Запорізькій області (+683), Житомирській області (+636) та Київській області (+590).
З початку пандемії в Україні підтвердили 469 018 випадків COVID-19. Також одужали 209 143 осіб (+2277). Смертальних випадків - 8 565 (+115).
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України в коментарі РБК-Україна розповіли, що жорсткий локдаун буде досить складно пережити з економічної точки зору.
Минулого тижня Міністерство охорони здоров'я запропонувало Кабінету міністрів посилити карантин в Україні.