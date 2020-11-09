ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні 8687 нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, Понеділок 09 листопада 2020 08:17
В Україні 8687 нових випадків коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Запорізькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За вчора здійснили 41 114 тестувань на коронавірус. Зокрема, 34 393 ПЛР-тестів, а 6 721 методом ІФА.

Найбільш складна епідеміологічна ситуація у Києві (+748), Харківській області (+717), Запорізькій області (+683), Житомирській області (+636) та Київській області (+590).

З початку пандемії в Україні підтвердили 469 018 випадків COVID-19. Також одужали 209 143 осіб (+2277). Смертальних випадків - 8 565 (+115).

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України в коментарі РБК-Україна розповіли, що жорсткий локдаун буде досить складно пережити з економічної точки зору.

Минулого тижня Міністерство охорони здоров'я запропонувало Кабінету міністрів посилити карантин в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Коронавірус
NEWS
У Кабміні оцінили ймовірність повного локдауна в Україні
Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна У Кабміні оцінили ймовірність повного локдауна в Україні
DAILY
Крайній захід: чи запровадить влада жорсткий "локдаун" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Крайній захід: чи запровадить влада жорсткий "локдаун" в Україні