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З Волновахи вдалося евакуювати 400 місцевих жителів

Автор: Вадим Добровольский

5 березня з Волновахи почалася евакуація у зв'язку з триваючими активними бойовими діями російських агресорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка.

Станом на 14:50 сьогоднішнього дня, 5 березня, з Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати за сьогодні близько 400 жителів

Це ті люди, хто зміг напередодні дістатися до населеного пункту, біля якого зупинилася колона евакуаційного транспорту.

"Хоча на сьогоднішній день ми мали намір і необхідний транспорт для евакуації значно більшої кількості людей, рух колони змушені були припинити, оскільки росіяни знову почали нещадний обстріл Волновахи - просуватися туди було вкрай небезпечно", - зазначив начальник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

Зараз евакуйованих людей доставляють в безпечне місце.

Раніше ми повідомляли, що окупанти відкрили вогонь по Волновасі, порушивши попередні домовленості про гуманітарні коридори.

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