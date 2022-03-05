Из Волновахи удалось эвакуировать 400 местных жителей

По состоянию на 14:50 сегодняшнего дня, 5 марта, из Волновахи и окрестных селений удалось эвакуировать за сегодня около 400 жителей

Это те люди, кто смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта.

"Хотя на сегодняшний день мы намеревались и необходимый транспорт для эвакуации значительно большего количества людей, движение колонны вынуждены были прекратить, поскольку россияне снова начали беспощадный обстрел Волновахи - продвигаться туда было крайне опасно", - отметил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место.