Військовий облік для жінок в Україні. Відповіді на головні питання

З 2023 року в Україні будуть штрафувати працюючих українок та підприємства, на яких вони працюють, якщо ті не стали на військовий облік. Розмір штрафу для українок складатиме від 850 гривень, для підприємств - від 5500 гривень.
Все, що відомо про це, в матеріалі РБК-Україна.
11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних. Весь список професій за посиланням.
В Україні штрафувати жінок за відмову від взяття на військовий облік в цьому році не збираються. Однак штрафні санкції почнуть вводити після 2022 року.
Розмір штрафу для українок складатиме від 850 гривень, для підприємств - від 5500 гривень.
У Міноборони зазначили, що це будуть робити тільки в крайньому випаду. Тобто при введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.