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Військовий облік для жінок в Україні. Відповіді на головні питання

Автор: Анастасія Рокитна

З 2023 року в Україні будуть штрафувати працюючих українок та підприємства, на яких вони працюють, якщо ті не стали на військовий облік. Розмір штрафу для українок складатиме від 850 гривень, для підприємств - від 5500 гривень.

Все, що відомо про це, в матеріалі РБК-Україна.

Список професій

11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних. Весь список професій за посиланням.

Алгоритм дій

  • Жінка спочатку повинна повідомити свого керівника підприємства.
  • З'явитися до центру комплектування протягом 2022 року та з'ясувати чи підлягає вона військовому обліку, бо є вікові обмеження та по здоров'ю.
  • Потрібно написати відповідну заяву та надати документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку з закладу де працює.
  • Після цього буде ухвалено рішення, чи підлягає жінка обліку.

Штрафи за ухилення

В Україні штрафувати жінок за відмову від взяття на військовий облік в цьому році не збираються. Однак штрафні санкції почнуть вводити після 2022 року.

Розмір штрафу для українок складатиме від 850 гривень, для підприємств - від 5500 гривень.

За якої умови жінок почнуть призивати в армію

У Міноборони зазначили, що це будуть робити тільки в крайньому випаду. Тобто при введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.

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