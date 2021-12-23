Військовий облік для жінок в Україні. Відповіді на головні питання

Список професій

11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних. Весь список професій за посиланням.

Алгоритм дій

Жінка спочатку повинна повідомити свого керівника підприємства.

З'явитися до центру комплектування протягом 2022 року та з'ясувати чи підлягає вона військовому обліку, бо є вікові обмеження та по здоров'ю.

Потрібно написати відповідну заяву та надати документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку з закладу де працює.

Після цього буде ухвалено рішення, чи підлягає жінка обліку.

Штрафи за ухилення

В Україні штрафувати жінок за відмову від взяття на військовий облік в цьому році не збираються. Однак штрафні санкції почнуть вводити після 2022 року.

Розмір штрафу для українок складатиме від 850 гривень, для підприємств - від 5500 гривень.

За якої умови жінок почнуть призивати в армію

У Міноборони зазначили, що це будуть робити тільки в крайньому випаду. Тобто при введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.