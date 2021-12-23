Воинский учет для женщин в Украине. Ответы на главные вопросы

С 2023 года в Украине будут штрафовать работающих украинок и предприятия, на которых они работают, если те не стали на воинский учет. Размер штрафа для украинок будет составлять от 850 гривен, для предприятий - от 5500 гривен.
Все, что известно об этом, в материале РБК-Украина.
11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть более 100 профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных. Весь список профессий по этой ссылке.
В Украине штрафовать женщин за отказ от постановки на воинский учет в этом году не собираются. Однако штрафные санкции начнут вводить после 2022 года.
Размер штрафа для украинок будет составлять от 850 гривен, для предприятий - от 5500 гривен.
В Минобороны отметили, что это будут делать только в крайнем случае. То есть при введении военного положения или в особый период во время мобилизации.