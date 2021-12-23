Воинский учет для женщин в Украине. Ответы на главные вопросы

Список профессий

11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть более 100 профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных. Весь список профессий по этой ссылке.

Алгоритм действий

Женщина сначала должна уведомить своего руководителя предприятия.

Явиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету, потому что есть возрастные ограничения и по здоровью.

Нужно написать соответствующее заявление и предоставить документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из заведения, где работает.

После этого будет принято решение, подлежит ли женщина учету.

Штрафы за уклонение

В Украине штрафовать женщин за отказ от постановки на воинский учет в этом году не собираются. Однако штрафные санкции начнут вводить после 2022 года.

Размер штрафа для украинок будет составлять от 850 гривен, для предприятий - от 5500 гривен.

При каком условии женщин начнут призывать в армию

В Минобороны отметили, что это будут делать только в крайнем случае. То есть при введении военного положения или в особый период во время мобилизации.