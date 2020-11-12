Військова розвідка Росії координувала фейки щодо MH17, - Bellingcat

Головне розвідувальне управління (ГРУ) Російської Федерації координувало фейки про катастрофу MH17 на Донбасі влітку 2014 року. Співробітники створювали фейки і поширювали їх через скандальне Bonanza Media.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat і The Insider.

Повідомляється, що запущений в 2019 році проект Bonanza Media публікував альтернативні версії катастрофи MH17. Співробітники відвідували Малайзію, Донбас, Нідерланди, зняли серію документальних фільмів з нібито свідками того, що літак збили українські винищувачі.

Незадовго до початку судового процесу у Нідерландах Bonanza опублікувала серію "витоків" з внутрішніх документів Спільної слідчої групи (JIT). Насправді це були документи зі зламаних хакерами серверів JIT.

Як встановили The Insider і Bellingcat, документи надало саме російське ГРУ. Крім того, діяльність Bonanza Media курирував полковник Сергій Чебанов. Журналісти вивчили його листування, отримане в результаті злому пошти, і знайшли докази організації поїздок Bonanza на окупований Донбас для зйомок фільму про катастрофу.

Також повідомляється, що співробітники цього медіа узгоджували з Чебановим промопост до фільму, а також статтю голландського журналіста про процес у Гаазі.

Нагадаємо, судовий процес в Гаазі триває, захист обвинуваченого Олега Пулатова хоче допитати українського міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що відповідальність за катастрофу MH17 неминуча незважаючи на те, що основні фігуранти не беруть участь в процесі.

Boeing-777 рейсу MH17 був збитий 17 липня 2014 року в небі над окупованим Донбасом. Жертвами катастрофи стали 298 осіб. За версією слідства, літак збили ракетою комплексу "Бук", який Росія перекинула в Донецьку область.