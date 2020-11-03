Настання відповідальності за збиття МН17 неминуче, - Кулеба

Міністри закордонних справ держав-учасниць спільної слідчої групи щодо авіакатастрофи МН17 обговорили вихід Росії з тристоронніх консультацій з Нідерландами та Австралією. Українська сторона наполягає, що настання відповідальності за збиття літака неминуче.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у онлайн-розмові з представниками держав-учасниць спільної слідчої групи.

"До яких би політичних маневрів не вдавався винуватець, настання відповідальності за збиття МН17 - неминуче", - заявив Кулеба.

Міністри домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

Зазначимо, Амстердам заявив, що не буде відмовлятися від жодної можливості домогтися справедливості для 298 жертв та їхніх родичів.

Нагадаємо, сьогодні на суді у справі про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі показали звернення Олега Пулатова - єдиного підозрюваного, який погодився на участь у процесі.