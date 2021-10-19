Коли включать опалення в Києві: стала відома дата

Опалення в Києві для житлових будинків можуть включити вже 23 жовтня. Саме до кінця тижня прогнозується зниження середньодобової температури до рівня, який дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, орган місцевої влади може прийняти рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура буде нижче +8 протягом трьох діб поспіль. Він також зазначив, що Київ повністю готовий до старту опалення.

"Я також хотів би звернути увагу споживачів, що в Києві працює одна з найбільших і найпотужніших систем теплопостачання. Загальна протяжність теплових мереж становить понад 2,7 тисяч км, а кількість житлових будинків - понад 11 000. Тому для повного підключення цієї системи необхідно 7 днів", - додав Пантелєєв.